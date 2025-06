Thiago Silva riempie il Maracanà: in 55mila per il suo ritorno al Fluminense

E' record brasiliano: mai nella storia del calcio verdeoro un giocatore aveva attirato allo stadio così tante persone. Il Maracanà di Rio de Janeiro ha ospitato circa 55mila persone per la serata di presentazione di Thiago Silva, difensore brasiliano ex Milan, Psg e Chelsea, che torna per la prossima stagione nel club che lo ha lanciato, il Fluminense.

FA SUL SERIO - "Potete star certi del fatto che questo era il mio desiderio, il mio sogno, il sogno della mia famiglia. Non sono venuto a giocare, non sono venuto solo a fare una passeggiata. Se andassi a fare una passeggiata, finirei la mia carriera e vivrei in Europa, dove si trova la mia famiglia. Mi divertirei molto di più. Ecco, continuerò ad avere l’impegno che ho sempre avuto nella mia carriera. E anche di più. E chi mi conosce sa quanto cercherò di lavorare per essere all’altezza sul campo. Non sono venuto a fare una passeggiata, ripeto...".

PERCHE' NON PRIMA? - "Molti dicono perché non sono tornato in passato, perché non sono tornato prima. Perché non sei tornato? Perché semplicemente non era il momento giusto per tornare indietro. Ho rispettato il contratto, come ho sempre fatto, e se oggi sono felice è perché ho sempre onorato i miei impegni e penso che proprio per questo stasera sia stato ancora più speciale perché fa parte della mia natura"