Da Tevez a Gabigol passando per Pato, ma Thiago Almada supera tutti: gli acquisti più costosi del calcio brasiliano

La notizia dell'ufficialità del trasferimento di Thiago Almada dall'Atlanta United al Botafogo è ufficiale: l'argentino dal prossimo gennaio andrà all'Olympique Lione, ma nel frattempo è diventato il giocatore più costoso mai arrivato nel campionato brasiliano, battendo connazionali come Tevez e brasiliani illustri (almeno in patria) come Pedro e Gabigol.

Scorri la gallery in basso per vedere la top 10 dei trasferimenti più costosi di calciatori, brasiliani e non, da altri stati verso il Brasile.