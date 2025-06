Top 11 Serie A: Anguissa da scudetto, Pavlovic e Frattesi rispondono al mercato

Lunedì i posticipi Venezia-Verona e Genoa-Monza hanno chiuso la ventiduesima giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno, aperta venerdì dalla doppietta di Ché Adams, decisiva per il successo del Torino sul Cagliari. L'attaccante scozzese entra di diritto nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com. Dove a centrocampo domina Zambo Anguissa, ancora una volta decisivo per il Napoli di Antonio Conte nella vittoria in rimonta contro la Juventus.

Fondamentale per tenere dietro di 3 punti in classifica l'Inter, che passeggia a Lecce con Davide Frattesi che risponde nel migliore dei modi alle voci di mercato. In attesa del derby di domenica prossima a San Siro, sull'altra sponda di Milano veniva dato in partenza pure il difensore serbo Strahinja Pavlovic, vitale in entrambe le aree di rigore nella pazza rimonta del Milan contro il Parma.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 22ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-3-3.