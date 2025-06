Top 11 Serie A: Giampaolo plasma i gemelli del gol, de Vrij merita il rinnovo, Angelino alla Dimarco

Lunedì sera il posticipo vinto dalla Lazio a Cagliari ha chiuso la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno, aperta venerdì dal tris del Lecce a Parma firmato dalla premiata ditta firmata da Krstovic e Pierotti, entrati di diritto nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com.

In attacco non può non trovare spazio Kolo Muani, autore di una doppietta nel poker in rimonta della Juventus sull'Empoli. Per il resto c'è posto per almeno un calciatore di tutte le squadre con due club nella stessa città: Milan, Inter, Lazio e Roma oltre a Torino e appunto Juve.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 23ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-4-2.