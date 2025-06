Top 11 Serie A: Coppola da Milan, Zalewski e de Vrij si prendono l'Inter, regalo d'addio di Lookman all'Atalanta

La vittoria per 2-1 dell'Atalanta contro la Roma nel posticipo di lunedì sera ha chiuso la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A, aperta venerdì dal successo in rimonta del Milan sul Bologna. Con Santiago Gimenez che torna al goal e si candida per un posto nella finale di Coppa Italia in calendario mercoledì sera a Roma.

Intanto il goal del 2-2 del difensore messicano Vasquez a Napoli riapre il duello Scudetto, con l'Inter risalita a meno 1 anche grazie alla prima rete in maglia nerazzurro del polacco Zalewski, pronto a restare a Milano anche nella prossima stagione. Quando la Juventus conta di disputare la Champions League, anche grazie alle parate di Di Gregorio sul campo della Lazio.

Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com trovano posto anche altri tre calciatori delle cosiddette squadre piccole: Verona, Empoli e Como.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 36ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 3-5-2.