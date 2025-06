Top 11 Serie A: Isaksen e Cataldi decisivi, Castro delizioso, Mkhitaryan magistrale

Lunedì sera la vittoria dell'Udinese in casa del Monza nel posticipo ha chiuso la quindicesima giornata della Serie A 2024/25, aperta venerdì dai successi di Inter e Atalanta su Parma e Milan.

E' stata anche la giornata della Fiorentina, vincente per l'ottava volta di fila in Serie A, qualcosa che non accadeva dalla stagione 1959/60, stavolta con Cataldi decisivo. Così come Isaksen, che ha scalzato con il suo gol il Napoli di Conte dalla vetta della classifica, ora appannaggio della Dea.