TOP 11 Serie A: K. Thuram e Dominguez si sbloccano col botto. Dele-Bashiru sorpresa, Kean habitué

I due posticipi del lunedì hanno chiuso la diciottesima giornata della Serie A 2024/25 e l'anno solare calcistico italiano, aprendo la strada all'avvicinamento alla Supercoppa per Inter, Milan, Juventus e Atalanta. In testa alla classifica un terzetto formato dalle due nerazzurre e dal Napoli, poi la Lazio e ancora più sotto Fiorentina e Juventus che hanno pareggiato allo Stadium.

Come di consueto, abbiamo stilato la nostra personale top 11 mettendo insieme gli uomini che più si sono distinti in questa giornata di Serie A: ce n'è per tutti i gusti.