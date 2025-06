Top 11 Serie A: la certezza Reijnders, il redivivo Saelemaekers e tutta la classe di De Ketelaere e Thauvin

I due posticipi del lunedì sera hanno chiuso la diciassettesima giornata della Serie A 2024/25 e tirato la volata al Natale. Un paio di giorni ai box e poi si riparte per la diciottesima, la penultima del girone d'andata. Tutto è aperto dopo un turno nel quale hanno vinto tutte le migliori, fatta eccezione per la Fiorentina.

Come di consueto, abbiamo stilato la nostra personale top 11 mettendo insieme gli uomini che più si sono distinti in questa giornata di Serie A: ce n'è per tutti i gusti.