Top 11 Serie A: Soulé all'improvviso, 3 talenti in vetrina sul mercato, la strana coppia della Juventus

Lunedì sera il posticipo vinto dal Genoa contro il Venezia ha chiuso la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno, aperta venerdì dal 3-2 del Bologna sul Torino con doppietta del nazionale svizzero Dan Ndoye, entrato di diritto nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com.

Insieme a lui si mettono in vetrina sul mercato altri due talenti di Como e Udinese. Per il resto ci sono calciatori di squadra tutte diverse, ad eccezione della Juventus, presente con due pedine (separati da 20 centimetri d'altezza) dello scacchiere di Thiago Motta che ha vinto il derby d'Italia contro i campioni in carica dell'Inter.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 25ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1.