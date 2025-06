Top 11 Serie A: Pellegrino-Castellanos, coppia argentina. L'ultima di Diao e la certezza McTominay

Il lungo turno della 33esima si è concluso e ha scombussolato classifica e momenti delle big – e non solo. Quando è già vigilia della 34esima, è tempo di fare bilanci e analizzare le prestazioni di chi si è messo in mostra nella giornata appena conclusasi.

Non poteva mancare nella top 11 Riccardo Orsolini che, con una mezza rovesciata, ha deciso il big match tra Bologna e Inter. Imprescindibile anche Taty Castellanos con una rete altrettanto bella ai danni del Genoa. Spazio sugli esterni ai fiorentini Dodo e Gosens e tanta freschezza con alcuni dei giovani che più si stanno segnalando alla loro prima stagione in A. In mezzo la certezza McTominay, affiancato dalla dinamo Ederson, protagonista nella vittoria dell’Atalanta in casa del Milan.