Top 11 Serie A: Radu frena Conte, mezza difesa è dell'Inter, ci sono 3 ex Juventus

La vittoria per 2-0 dell'Inter sul campo dell'Atalanta nel posticipo di domenica sera ha chiuso la 29esima giornata di campionato in Serie A, la decima nel girone di ritorno, aperta venerdì dal successo per 2-1 del Genoa sul Lecce.

Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com mezza difesa è composta dalla squadra campione d'Italia e prima in classifica più un ex nerazzurro in porta come Radu, che frena sullo 0-0 il Napoli di Antonio Conte a Venezia.

Poi sono presenti tre ex calciatori della Juventus, anche se uno di loro non ha mai giocato una partita ufficiale in maglia bianconera. Per il resto sono rappresentate anche Monza, Roma, Fiorentina, Verona, Bologna, Milan, Genoa e Parma.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 29ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1.