Top 11 Serie A: Retegui-Kolo Muani da sogno, Pulisic assist man, Carlos Augusto ritrovato

Lunedì sera, il posticipo vinto dall’Inter contro la Fiorentina ha chiuso la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno, aperta venerdì dal successo della Juventus a Como grazie al rigore realizzato da Kolo Muani, entrato di diritto nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com.

In attacco non può non trovare spazio Retegui, autore di un poker contro il Verona. Spazio anche per i due assist di Pulisic e per le ottime prestazioni di Carlos Augusto e di Marusic nelle rispettive sfide.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 24ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-4-2.