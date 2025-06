Top 11 Serie A: Sommer salva l'Inter, c'è Yildiz e ancora spazio per Orsolini

Napoli e Inter continuano la sfida a distanza per lo scudetto: nella 30a giornata di Serie A le due squadre vincono con lo stesso risultato, 2-1 della squadra di Inzaghi all'Udinese e degli azzurri sul Milan di Conceiçao sempre più in difficoltà. Pollice in su per la prima Juventus di Igor Tudor, che conquista subito i tre punti vincendo contro il Genoa e la Roma di Ranieri vince a Lecce. Secondo ko di fila per l'Atalanta di Gasperini, vince la Fiorentina che entra in corsa per il quarto posto.

Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com le squadre più rappresentate sono proprio Inter e Napoli con due giocatori per uno: tra i nerazzurri abbiamo scelto Sommer, decisivo per la vittoria con un paio d'interventi, e Frattesi che lanciato titolare da Inzaghi ha risposto con un gol; nella squadra di Conte abbiamo pescato Di Lorenzo schierato da braccetto destro e Matteo Politano, esterno a sinistra in un centrocampo super offensivo sugli esterni con l'ex romanista da una parte e Orsolini - altra gran prestazione - dall'altra

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 30ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 3-5-2