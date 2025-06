Top 11 Serie A: sorpresa Gineitis, Diao ancora in vetrina e il ritorno di Vlahovic

Lunedì sera il posticipo vinto dalla Roma contro il Monza ha chiuso la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno, aperta venerdì dall'1-0 dell'Udinese in casa del Lecce grazie a un rigore di Lucca; ma a entrare nella nostra Top 11 tra i giocatori bianconeri è Solet, uno dei punti fermi della squadra di Runjaic.

Insieme a lui si mettono in vetrina sul mercato altri due talenti di Como e Atalanta. Per il resto l'unica squadra che ha due giocatori nella formazione ideale è il Torino che nell'ultimo turno ha vinto contro il Milan, tra i protagonisti granata ci sono Milinkovic Savic in porta e Gineitis in mezzo al campo.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 26ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1.

Milinkovic Savic - Respinge il rigore calciato da Pulisic - primo errore in carriera - e si conferma uno dei migliori portieri del campionato in questa statistica: è il quarto penalty parato in questa stagione dopo quelli a Pasalic, Castro e Retegui, come Donnarumma nel 2018/19.

Saelemaekers - Il gol contro il Monza è il quinto di questo campionato, prima di questa stagione non aveva mai segnato così tanto in Serie A. La Roma è soddisfatta del suo rendimento, e in estate vorrebbe sedersi a trattare con il Milan per prenderlo a titolo definitivo.

Solet - Come detto, da quanto è arrivato nel mercato di gennaio il francese classe 2000 si sta confermando uno dei giocatori insostituibili nell'Udinese, e anche contro il Lecce ha fatto una gran partita guidando la difesa con personalità e leadership.

Idzes - Nella difesa del Venezia che è riuscita a fermare gli attacchi di Zaccagni, Dia e compagni, in centrale indonesiano è stato il migliore dei suoi: fascia da capitano al braccio, sempre puntuale negli anticipi e attento a guidare i compagni.

Zappacosta - Sulla fascia sinistra va come un treno, da quella parte affonda Gyasi che si fa anche autogol, e mette la firma finale nel 5-0 della sua Atalanta a Empoli.

Sohm - Una delle sorprese di giornata è il centrocampista del Parma che contro il Bologna ha segnato il suo secondo gol in Serie A. Confermato titolare anche nel debutto di Chivu sulla panchina gialloblù, ringrazia con la rete del raddoppio che chiude la partita a dieci minuti dalla fine.

Gineitis - Dopo il gol a Firenze poco più di un mese fa, Gineitis ci ha preso gusto e ha timbrato il cartellino anche contro il Milan. Entrato negli ultimi venti minuti al posto di Casadei, dopo appena sei giri d'orologio l'aveva già buttata dentro. Il resto è gestione del vantaggio con l'obiettivo di respingere l'assalto avversario. Impossibile non inserirlo nella nostra Top 11.

Diao - A oggi è l'acquisto più importante del mercato di gennaio, il volto nuovo che sta rendendo di più. Per informazioni chiedere ad Antonio Conte, il suo Napoli è stato affondato dal gol dell'ex Betis Siviglia che è salito a cinque reti in Serie A.

Suslov - La vittoria del Verona con la Fiorentina è passata soprattutto dai suoi piedi: Bernede ha segnato il gol decisivo al 95' ma l'uomo-copertina della partita è senza dubbio il trequartista slovacco che ancora una volta ha trascinato i gialloblù.

Lookman - E' stato uno dei giocatori più chiacchierati in settimana dopo le dichiarazioni di Gasperini, lui non si è fatto distrarre dalle polemiche e a Empoli ha firmato una doppietta, Migliore in campo nella goleada nerazzurra, ma occhio al futuro: in estate può lasciare Bergamo.

Vlahovic - Thiago Motta l'aveva detto in conferenza che Dusan sarebbe potuto partite titolare. Così è stato, e 21 giorni dopo l'ultimo gol ha segnato la rete che ha regalato la vittoria alla Juventus nella trasferta di Cagliari. Ora gli serve continuità, con o senza Kolo Muani.