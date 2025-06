Giornata ridotta a causa della Supercoppa in Arabia Saudita, la diciannovesima della Serie A, l'ultima dell'andata e la prima del 2025, che si concluderà con i recuperi di metà gennaio, Como-Milan, Atalanta-Juventus e Bologna-Inter: l'anno solare calcistico italiano si apre con la conferma del Napoli in testa alla classifica e la rinascita della Roma nel derby contro la Lazio, oltre alla caduta della Fiorentina.

Come di consueto, abbiamo stilato la nostra personale top 11 mettendo insieme gli uomini che più si sono distinti in questa giornata di Serie A: ce n'è per tutti i gusti.

Nella GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 19ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1: