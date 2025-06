Top 11 Serie A: Theo Hernandez e Koopmeiners rinati, tridente pesante con Arna letale

La vittoria per 3-0 del Napoli contro l'Empoli nel posticipo di lunedì sera ha chiuso la 32esima giornata di campionato in Serie A, la 13esima nel girone di ritorno, aperta venerdì dal successo per 4-0 del Milan sul campo dell'Udinese.

Dove, anche grazie al nuovo sistema di gioco adottato dall'allenatore rossonero Sergio Conceiçao, è rinato il terzino sinistro francese Theo Hernandez. Si è riscattato andando in rete pure il centrocampista olandese della Juventus, Teun Koopmeiners, autore del goal del vantaggio dei bianconeri in casa contro il Lecce.

Nel tridente pesante in attacco c'è spazio anche per il nazionale austriaco dell'Inter, Marko Arnautovic, autore di un goal e di un assist (così come i suoi colleghi di reparto) nella vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari a San Siro.

Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com trovano posto anche un elemento per squadra di Lazio e Roma, reduci dal pareggio nel derby della Capitale.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 32ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 3-4-3.