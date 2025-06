Top 11 Serie A: Venturino da sogno, 2 uomini Scudetto e 3 per la salvezza

La trentottesima e ultima giornata di campionato ha chiuso la Serie A 2024/2025. Venerdì il Napoli ha battuto 2-0 il Genoa grazie ai goal di Scott McTominay e Romelu Lukaku, due calciatori fortemente voluti dall'allenatore Antonio Conte che con loro è riuscito a scucire lo Scudetto dalle maglie dell'Inter. Finita un punto dietro nonostante il successo nella trasferta di Como, sbloccata da un colpo di testa del difensore olandese Stefan de Vrij, protagonista di una stagione di tutto rispetto.

Sabato è stato un giorno indimenticabile per Lorenzo Venturino: l'attaccante classe 2006 del Genoa ha segnato una doppietta sul campo del Bologna all'esordio da titolare in Serie A.

Domenica gli ultimi verdetti con la Juventus in Champions League, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference League.

Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com trovano posto anche tre elementi decisivi per la salvezza di Lecce, Verona e Parma.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 38ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1.