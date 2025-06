Tottenham-Manchester United: 384 milioni di euro per 11 calciatori sul mercato della Serie A, ecco il prossimo

Grazie a un goal di Brennan Johnson, il Tottenham ha battuto 1-0 il Manchester United nella finale di Europa League, qualificandosi così per la prossima edizione della Champions.

Mercoledì sera al San Mames di Bilbao in Spagna sono scesi in campo (schierati nelle formazioni titolari o entrati dalla panchina) ben 9 degli 11 calciatori arrivati direttamente dall'Italia: tutti tranne Dragusin e Kulusevski, assenti entrambi per infortunio.

Sul mercato della Serie A il Manchester United ha speso 221,8 milioni di euro per acquistare 5 giocatori, il Tottenham 162,5 milioni di euro per 6 calciatori: in totale fanno 384,3 milioni di euro per 11 giocatori.

Nella gallery tutti i dettagli e chi può essere il prossimo colpo di mercato dalla Serie A alla Premier League.