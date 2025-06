Sta per terminare la pausa per le Nazionali: sono giorni di attesa per tornare a vedere il campionato, ma anche tempo a disposizione delle 20 squadre di Serie A per recuperare gli infortunati, reintegrare giocatori e far entrare nei meccanismi i calciatori arrivati dall'ultima sessione estiva di calciomercato.

Proviamo a fare chiarezza su quali sono le condizioni dei principali infortunati in Serie A e i tempi di recupero: ecco allora una panoramica di tutti quei calciatori che torneranno o potrebbero tornare nella giornata che andrà in scena nel prossimo weekend di settembre.