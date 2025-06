Trofeo Berlusconi, Milan-Monza: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il campionato si avvicina a grandi passi e quando manca meno di una settimana al via, vanno in scena le ultime amichevoli in preparazione alla stagione. Tra queste non può mancare Milan-Monza, sfida valida per la seconda edizione del Trofeo Berlusconi. Un ultimo test a San Siro, che darà alle due formazioni le ultime indicazioni verso la Serie A, oltre a permettere ad Alessandro Nesta di sfida il "suo" Milan per la prima volta da allenatore. Dall'altra parte, Paulo Fonseca mette a punto gli ultimi aggiustamenti in vista dell'esordio in campionato contro il Torino. Si preparano alla prima apparizione in rossonero Alvaro Morata e Straihnja Pavlovic.