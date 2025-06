Troppi infortuni in giro per l'Europa: da Scamacca e Zapata a Florenzi e Carvajal, i casi e i tempi di recupero

Un argomento che è ormai diventato di discussione giornaliera: gli infortuni. Sono tanti, troppi i casi in giro per l’Europa che hanno visto i protagonisti del grande calcio continentale fermarsi ai box per problematiche di grave entità, riguardanti specialmente il crociato del ginocchio. Ma perché accadono tutti questi infortuni? C’è un modo per arginare il susseguirsi di tutti questi episodi?

È difficile fornire che sia al contempo esaustiva e risolutiva di tale dinamica, considerando anche i fattori in gioco e le varie specificità di ogni singolo caso. L’unico fattore che sembra evidente è che gli infortuni non escludono nessuno: dai più giovani come Valentin Carboni – vittima in Nazionale – a un giocatore di caratura mondiale come Dani Carvajal.

Calendario di impegni troppo fitto? Difetti nella preparazione? Semplice fragilità dei singoli giocatori? Sono tantissimi i gravi problemi e di infortuni che terranno i calciatori out a lungo.