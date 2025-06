Turchia-Islanda: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Va avanti la UEFA Nations League, che mette in scena alcune importanti sfide valide per la seconda giornata. Nel gruppo 4 della Lega B si sfidano Turchia e Islanda.

La squadra di Vincenzo Montella è reduce da un poco incisivo pareggio per 0-0 in casa del Galles, marchiato dall'espulsione del centravanti turco Baris Yilmaz e con Hakan Calhanoglu subentrato sultato al minuto 64', senza però riuscire ad essere incisivo ai fini del risultato.

Per quanto riguarda l'Islanda, nel primo match di questa pausa nazionali è arrivata una vittoria in casa contro il Montenegro di Nikola Krstovic, anche senza la stella Albert Gudmundsson, non convocato.

Tutte le informazioni su Turchia-Inslanda: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.