Tutino verso Avellino, il Palermo aspetta Augello, lo Spezia sogna Vlahovic: il mercato della Serie B

I neopromossi biancoverdi vogliono la punta della Sampdoria: parti a lavoro, accordo possibile. Liguri a caccia del sostituto di Pio Esposito, Inzaghi pronto ad accogliere l'ex Cagliari

Inizia ad accendersi il calciomercato di Serie B. Chi sta spingendo forte è, senza dubbio, il neopromosso Avellino. I biancoverdi vogliono regalarsi un colpo importante per presentarsi al meglio al ritorno in cadetteria e il profilo caldo in casa biancoverde è quello di Gennaro Tutino: la punta ex Cosenza e Salernitana è in uscita dalla Sampdoria e i primi contatti sono stati positivi. L'accordo è possibile e potrebbe arrivare a breve. Sempre l'Avellino ha già praticamente chiuso con il Sassuolo per un altro giocatore offensivo, l'esterno classe 2004 Luca D'Andrea.

Si sta muovendo anche lo Spezia che sogna di portare in B Vlahovic. Ovviamente non stiamo parlando di Dusan, pur in uscita dalla Juventus, ma di Vanja, stellina dell'Atalanta. Dopo i 23 gol nell'ultima stagione con l'U23, il serbo potrebbe fare uno step in più nel suo percorso di crescita e i liguri sperano di ottenerne il prestito per colmare la casella offensiva lasciata vacante da Pio Esposito, rientrato all'Inter.

Lavora anche il Palermo di Pippo Inzaghi: come riporta la Gazzetta dello Sport, i rosanero sono pronti ad accogliere sia Tommaso Augello, esterno difensivo svincolato ed ex Cagliari, che il rientrante Salvatore Elia, già visto con la maglia rosanero nella stagione 2022-2023 e reduce da una buona stagione allo Spezia.