Tutti i presidenti nella storia dell'Inter

Giuseppe Marotta è diventato il 22esimo presidente nella storia dell'Inter. In occasione dell'assemblea dei soci, la prima dall'avvento di Oaktree Capital Management come nuovo proprietario del club nerazzurro dopo l'uscita di scena di Steven Zhang.

Nuova avventura dunque per Marotta, che dal 13 dicembre 2018 ricopriva l'incarico di amministratore delegato all'Inter dopo aver svolto il medesimo ruolo nella Juventus (2010-2018) e Sampdoria (2002-2010). In precedenza ha lavorato anche per Venezia, Ravenna, Como, Monza e Varese.