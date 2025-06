Udinese, dall’insostituibile Karlström ai flop Sánchez e Pizarro: la classifica dei minuti impiegati

La grande sorpresa di questa prima parte del campionato è sicuramente l’avvio di stagione dell’Udinese. Quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte per un totale di 13 punti e quinto posto in classifica. La scelta di puntare su un allenatore straniero come Kosta Runjaić al posto di Fabio Cannavaro ha pagato e complice anche un progetto societario convincente, la formazione bianconera ha trovato fin da subito la quadra. A proposito di nuovi acquisti, ecco la classifica con i giocatori che hanno collezionato il maggior minutaggio fino alla sosta per le Nazionali.