Federico Targetti 03 lug 2025 , 12:57 Ultimi aggiornamenti: 03 lug 2025, 12:57

Ufficiale: il Brescia non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie C

Niente da fare per il Brescia: le Rondinelle non sono state ammesse al prossimo campionato di Serie C

