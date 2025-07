Ufficiale: Roma, multa di 3 milioni per aver sforato "leggermente" i paletti del Fair Play Finanziario

La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) della UEFA ha annunciato oggi una serie di decisioni relative ai club sottoposti a monitoraggio – per quanto riguarda le norme del nuovo Fair Play Finanziario – nella stagione 2024/25.

Monaco (FRA), Marsiglia (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş (TUR), Trabzonspor (TUR), Anversa (BEL). Queste le squadre che erano sotto la lente d'ingrandimento della UEFA per via delle norme sul Fair Play Finanziario.

Tutte le società sopra menzionate hanno rispettato gli obiettivi finanziari intermedi per il 2024. Come si legge nella nota, la «Roma (ITA) ha leggermente superato il target e ha ricevuto una multa da €3 milioni». Gli obiettivi – come emerge appunto dal comunicato – fanno riferimento alla chiusura dell’anno finanziario 2024.