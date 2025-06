Ultima giornata Serie B: dove vedere le partite in tv e streaming, i verdetti, la lotta per la A, per i playoff, per i playout e per la retrocessione

Grande attesa per il 38° turno di B: Como e Venezia si giocano la promozione diretta, il Bari rischia, da definire la griglia playoff.

Venerdì 10 maggio è la serata finale del campionato di Serie B. Si determineranno, infatti, gli ultimi verdetti della stagione regolare, in attesa dell'inizio dei playoff e dei playout, in programma nelle prossime settimane.

Il Parma ha già conquistato la promozione in Serie A, mentre il Lecco e la FeralpiSalò sono aritmeticamente tornate in C dopo un solo anno. Ma gli altri verdetti rimangono ancora da definire negli ultimi 90 minuti, a partire dalla seconda promossa in massima serie: sarà una tra Como o Venezia.

Già definite le sei squadre che parteciperanno ai playoff, mentre la terza formazione retrocessa e le due squadre che si giocheranno la salvezza al playout usciranno da quest’ultima giornata.

Sono rimaste due formazioni, come detto, a contendersi il secondo posto che varrà l'altra promozione in Serie A dopo quella già ottenuta dal Parma: il Como e il Venezia.Pareggiando o perdendo contro il Cosenza, invece, dovrà sperare in un mancato successo dei lagunari a La Spezia: in caso di arrivo a pari punti (dunque vittoria del Venezia e pareggio del Como), ad andare in A sarebbero i veneti per il criterio degli scontri diretti favorevoli (vittoria per 3-0 al Penzo, sconfitta per 2-1 al Sinigaglia).

COMO IN SERIE A SE…

Como 72 (2°)

Venezia 70 (3°)

VENEZIA IN SERIE A SE...

LOTTA AI PLAYOFF - Tutto definito per quanto riguarda le partecipanti ai playoff. Chi arriverà terza tra Como e Venezia, ma anche la Cremonese quarta, hanno già il pass garantito per le semifinali. Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia dovranno invece sfidarsi tra loro nei quarti di finale.

Non rimangono dunque che da stabilire gli abbinamenti del turno preliminare dei playoff: in lotta per il quinto posto ci sono Palermo, Sampdoria e Brescia, tutte racchiuse in pochissimi punti.

Il Catanzaro, già certo di chiudere al quinto posto, sfiderà l'ottava classificata. La sesta e la settimana, invece, si affronteranno tra loro.

Como o Venezia (3° o 3^)

Cremonese 64 (4^)

Catanzaro 60 (5°)

Palermo 53 (6°)

Sampdoria 52 (7^)

Brescia 51 (8°)

LOTTA PLAYOUT E RETROCESSIONE - La situazione di partenza è questa: allo stato attuale delle cose, a sfidarsi nel playout sarebbero la Ternana quintultima e il Bari quartultimo, quest'ultimo con gli stessi punti dell'Ascoli, ma favorito dal criterio degli scontri diretti (1-0, 2-2).

L'ultima formazione retrocessa uscirà da queste tre. Lo Spezia è già sicuro di disputare quantomeno il playout, in quanto in caso di sconfitta contro il Venezia e di arrivo multiplo a quota 41, con conseguente formazione di una mini classifica avulsa, sarebbe prima nella graduatoria degli scontri diretti su tutte le concorrenti: sia in caso di arrivo a quattro (con Ternana, Bari e Ascoli) che a tre (con Bari e Ascoli).

Spezia 41 (15°)

Ternana 40 (16^)

Bari 38 (17°)

Ascoli 38 (18°)

LOTTA SALVEZZA: TUTTE LE COMBINAZIONI PER EVITARE LA SERIE C

Le 10 partite dell'ultima giornata di Serie B si giocheranno tutte in contemporanea: il calcio d'inizio sarà alle ore 20.30 di venerdì 10 maggio.

