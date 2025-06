Una sola giocata in 360 minuti più recupero: la portata del disastro Italia non è ancora chiara a molti

La delusione è ancora fresca e le parole di Gravina e Spalletti lasciano pensare che, probabilmente, in Federazione non sia stata ancora compresa pienamente la portata della disfatta.

"Non è che sia un risultato così scandaloso come ora verrà fuori", ha commentato a caldo Luciano Spalletti, con un sorriso amaro. Ma, in realtà, il risultato è scandaloso eccome. E non perché l'Italia sia stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera, o almeno non solo. Il risultato è da considerare scandaloso perché arrivato al termine di una partita giocata senza alcun furore agonistico, persa contro una squadra le cui individualità NON sono superiori a quelle degli Azzurri e, soprattutto, al culmine di una spedizione contraddistinta soltanto da prestazioni negative.