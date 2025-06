Utrecht-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prosegue la preparazione estiva del Venezia in vista del ritorno in Serie A e la squadra di Eusebio Di Francesco gioca in Olanda: è sfida all'Utrecht.

Sesto test nella pre-season per i lagunari, che l'11 agosto affronteranno il Brescia nel primo turno di Coppa Italia per poi giocare contro la Lazio all'Olimpico di Roma nella prima giornata del campionato 2024/25.

Il bilancio nelle prime cinque uscite è di tre vittorie (11-0 all'U.S.D. Postal Calcio, 7-0 al Real Vicenza e 4-1 alla Vis Pesaro), una sconfitta (1-3 contro il Genoa) e un pareggio (1-1 con l'NK Istra).

Tutte le informazioni su Utrecht-Venezia: quando si gioca, formazioni, dove vedere la partita in tv e streaming.