Valori di mercato 23/24, il bilancio annuale: crollo Tonali e Milinkovic, giù Osimhen e Fagioli. Il flop di Neymar

Tempi di bilanci annuali per quanto concerne i valori di mercato dei calciatori nell'ultima stagione: dopo la classifica dei top, con gli aumenti più consistenti dell'anno che si chiude, ora tocca ai flop. Diversi i calciatori che hanno perso terreno anche per colpa di infortuni: in primis Neymar, fisicamente a pezzi in Arabia Saudita, ma anche il suo erede al PSG Randal Kolo Muani, vera delusione sotto la Torre Eiffel. Non mancano anche alcuni ex Serie A: Sandro Tonali e Sergej Milnkovic-Savic su tutti, ma anche Osimhen e Fagioli.

Di seguito la classifica stilata da Transfermarkt.it per quanto riguarda i più calati: