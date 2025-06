Valori Serie A 2024/25, i peggiori ribassi: Douglas Luiz e Leao, ma non solo

La stagione 2024/25 è appena cominciata, ma dopo dieci giornate iniziano a tracciarsi i primi bilanci della stagione: quali sono i calciatori che hanno perso più valore di mercato in Serie A?

Il portale Transfermarkt.it ha analizzato il mercato a livello italiano ed internazionale, stilando classifiche storiche e attuali. Victor Osimhen è il giocatore ad aver perso più valore nel 2024, -25 milioni di euro con il passaggio dal Napoli al Galatasaray al termine di un'estate turbolenta, ed entra nella classifica delle perdite di valore di mercato peggiori nella storia.

-25 milioni come la perdita di valore più grande di sempre in Serie A (Christian Eriksen, Inter, nel 2021), ma solo la metà della perdita di valore più grande di sempre a livello globale: -50 milioni di euro per Mason Greenwood al Manchester United nel 2022.

SERIE A 2024/25 - E in questa Serie A? C'è parecchio Milan guidato da Rafael Leao ma non solo: scorri per vedere i peggiori ribassi di valore secondo Transfermarkt.it in questa prima parte di stagione.