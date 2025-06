Venezia, Oristanio il primo regalo per Di Francesco: chi parte e chi arriva, c'è l'indicazione sul modulo

“Lo abbiamo voluto fortemente io e il direttore, credo possa dare quell’imprevedibilità che serve a questa squadra”. Parola di Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, raggiante per l'acquisto di Gaetano Oristanio dall'Inter. Si tratta del primo innesto significativo per i lagunari neopromossi, che dovrebbero lasciar partire Tessmanndopo le Olimpiadi con gli USA. Nel frattempo, il tecnico aspetta altri rinforzi per il modulo che ha designato in questi primi giorni di ritiro: “E’ un 3-4-2-1 ma al di là dei numeri bisogna muoversi bene in campo e occupare il campo in una certa maniera, poi il modulo lo fanno le caratteristiche dei giocatori in campo”. Ecco come procedono le trattative arancioneroverdi sul mercato.