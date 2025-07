Federico Targetti 05 lug 2025 , 14:38 Ultimi aggiornamenti: 05 lug 2025, 14:38

Verona, chi è Giovane Santana: rinforzi a costo zero dal Brasile per Zanetti

Dopo 4 anni al Corinthians, il giovane (di nome e di fatto) attaccante è pronto a sbarcare in Italia

Il primo rinforzo per la prossima stagione del Verona è stato individuato dal club rossoblù in Giovane Santana do Nascimento, per tutti Giovane. Attaccante esterno o seconda punta di piede sinistro, classe 2003, ha già salutato il Corinthians, con cui ha risolto il contratto, e tutto indica che sarà un nuovo giocatore a disposizione di Paolo Zanetti.