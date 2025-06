Verona-Monza, chi gioca e chi no: Bradaric, Izzo, Kastanos, Maldini, Duda, Djuric

Verona-Monza (calcio d'inizio alle ore 21:00) è il posticipo che stasera chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A. Reduci dalla vittoria per 2-1 nel derby veneto col Venezia, i padroni di casa si presentano a questa sfida con 9 punti, 5 in più dei brianzoli, ultimi in classifica a quota 4 come la squadra allenata da Eusebio Di Francesco nonostante l'ultimo pareggio in casa per 1-1 con la Roma. Nel prossimo turno il Monza gioca in casa proprio contro il Venezia, mentre il Verona è impegnato in trasferta sul campo dell'Atalanta.

Paolo Zanetti non può contare sui difensori Dawidowicz e Frese, che si aggiungono agli altri indisponibili Harroui, Lambourde e Cruz.

Sandro Nesta perde Daniel Maldini. Assenti pure Cragno, Birindelli, Sensi e Petagna.

Di seguito le ultime sulle probabili formazioni: chi gioca e chi no.