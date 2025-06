Verona, ufficiale la nuova maglia: celebra lo Scudetto 1984-85 FOTO

Il Verona presenta ufficialmente la maglia per la stagione 2024-25: a distanza di 40 anni, si tratta di una maglia celebrativa dello storico Scudetto del 1984-85.

Come si legge sul sito ufficiale dell'Hellas Verona nella stagione 1984/85 la squadra allenata da Osvaldo Bagnoli diventava Campione d’Italia, l’unico Scudetto vinto da una squadra di una città non capoluogo di regione nella Serie A a girone unico. In quella storica cavalcata, i gialloblù scendevano in campo con un Kit semplice ma allo stesso tempo diventato inconfondibile, ovviamente basato sui colori distintivi del Club: il giallo e il blu.

L’iconica maglia, che ha debuttato in campionato nella vittoria per 3-1 contro il Napoli, è stata volutamente presa come spunto e arricchita con dettagli che omaggiano il Verona Campione. La maglia blu presenta delle pin stripes gialle molto sottili che si intersecano con il logo presente sul petto. Il crest con i due mastini, altra citazione della maglia dell’epoca, è realizzato in silicone ed è termo applicato sul cuore, mentre sulla destra compare Joma, lo Sponsor Tecnico. Le righe gialle proseguono anche lungo le maniche della maglia, culminando con il polsino giallo. Nella parte posteriore, appena sotto il colletto, compare il tricolore, per rendere omaggio alla squadra di Bagnoli. Ulteriore elemento di tributo è la patch posizionata all’interno, sempre sotto il colletto, che recita “Gli unici nella storia. Campioni d’Italia 1984/85”.

Il Testimonial della maglia Home della stagione 2024/25 è Roberto Tricella, capitano della squadra Campione d’Italia e giocatore simbolo con 255 presenze in gialloblù. Per rendere omaggio al traguardo più alto mai raggiunto nella storia dell’Hellas, non poteva esser altro che la Torre dei Lamberti la location di presentazione del kit, non a caso il punto più alto da cui è possibile ammirare la nostra città.