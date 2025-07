Verratti continua in Qatar, ma cambia squadra: è ufficiale, ha firmato per l'Al Duhail

Il centrocampista italiano continuerà a giocare in Qatar, ma con una squadra diversa

Marco Verratti non si ferma e continua a giocare. E lo farà ancora in Qatar, ma con una nuova squadra.

Il centrocampista italiano classe 1992 ha firmato con l'Al Duhail, che ha annunciato ufficialmente il suo acquisto.

Una nuova avventura per il nativo di Pescara, 33 anni da compiere il prossimo 5 novembre, che era attualmente svincolato dopo le ultime due stagioni all'Al Arabi, sempre in Qatar.