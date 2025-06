Verso Euro 2024: record e primati storici dell'Italia agli Europei

Campioni in carica e con un curriculum alla fasi finali dei Campionati Europei di massimo rispetto. L’Italia si presenta ad Euro 2024 un po’ in sordina, con un allenatore nuovo e un nuovo ciclo appena iniziato. Ma numeri e primati non possono che dare fiducia agli Azzurri di Spalletti, anche in vista di questa edizione di Germania. Bonucci detiene un record difficilmente raggiungibile, Chiesa cercherà di superare Cassano e Balotelli, Donnarumma mette nel mirino Buffon. Ecco tutti i record della Nazionale italiana nella storia degli Europei.