Una giornata speciale, decisiva, che può modificare l’andamento del futuro delle due squadre. Sono ore concitate in questo secondo giorno d’autunno, in quel di Milano, città che farà da palcoscenico alla stracittadina numero 240 della storia del calcio italiano: i campioni d’Italia in carica dell’Inter sfidano il Milan di Paulo Fonseca, all’ultima reale occasione di mantenere salda la panchina rossonera.

Mancano poche ore (il match, valido per la quinta giornata di Serie A, comincerà alle ore 20.45 e sarà in diretta e in esclusiva su DAZN) al calcio d’inizio di Inter-Milan.

: l’inizio di stagione al di sotto delle aspettative e i risultati deludenti hanno aumentato la pressione sull’allenatore portoghese, che deve provare a tenersi stretto il proprio ruolo di guida della prima squadra.

Zlatan Ibrahimovic ha scelto di concedere la fiducia a tempo a Fonseca, dopo un fitto colloquio tra i due a Milanello: la panchina del portoghese è legata al risultato della stracittadina, ma una vittoria potrebbe anche non bastare, perché ai primi risultati negativi il tecnico tornerebbe in bilico.

Ma seguiamo l’avvicinamento alla sfida di stasera con il LIVE verso Inter-Milan di Calciomercato.com.