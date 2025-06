Yildiz criticato: è normale un solo gol per un 10 della Juventus? Champions e nuova posizione: ecco come rinascere

Cose turche. E non ci riferiamo solo al profilo twitter della Juventus hackerato, profilo che annuncia l'acquisto di Arda Guler. Pensiamo, invece, a Kenan Yildiz, lui sì davvero della Juventus. E mentre il suo connazionale e coetaneo Guler in questa stagione al Real Madrid ha giocato finora solo 291 minuti fra Liga, Champions e Supercoppa europea, alla Juventus Yildiz è stato uno dei giocatori più impiegati da Thiago Motta, per la precisione il terzo in assoluto per minutaggio, con 733 minuti giocati, alle spalle solo di Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso.