Youth League: come stanno andando le 6 italiane in gara e 6 talenti da seguire

La sosta per le nazionali è da sempre momento di bilanci e anche per le nostre formazioni Primavera c'è tanto spazio per riflettere sul percorso fatto finora dai ragazzi più o meno giovani che sono a un passo dal loro sogno. In particolare ci sono 6 formazioni che, oltre al nostro campionato, si stanno cimentando anche nella nuova super Uefa Youth League suddivisa fra il supergirone che richiama il calcio dei grandi e il nuovo "percorso dei campioni". Si tratta di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna che, proprio come le prime squadre, si stanno dando battaglia insieme alle altre squadre classificate al super-girone, e del Sassuolo che ha vinto lo scudetto Primavera nella passata stagione. Ma come sta andando questa prima parte del torneo?