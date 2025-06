Youth League, Manchester City-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo Juventus e Milan tocca anche all'Inter debuttare in UEFA Youth League: si vola in Inghilterra, c'è il Manchester City.

L'Inter Primavera guidata da Andrea Zanchetta è pronta a fare il suo esordio nella nuova edizione della competizione, rinnovata nel format come per i maggiori club della UEFA. Da questa stagione non è più prevista una 'fase a gironi', ma una 'fase campionato' da 36 squadre al termine della quale le prime 22 squadre si qualificheranno per i sedicesimi di finale.

Il torneo prevede almeno sei partite e, dopo il City, l'Inter affronterà Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen.

Tutte le informazioni su Manchester City-Inter Youth League: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.