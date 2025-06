Il dado è tratto. L'attaccante olandese Joshua Zirkzee, ormai ex obiettivo del Milan, sarà un nuovo giocatore del Manchester United con cui oggi si sottopone alle visite mediche. Il club inglese non attiverà la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma pagherà una cifra leggermente superiore (42 milioni di euro, di cui 21 milioni andranno al Bologna e l'altra metà al Bayern Monaco che vanta il 50% sulla rivendita), con termini di pagamento migliori, in tre anni. Lo stipendio si aggirerà intorno ai 3,5 milioni di euro più bonus.