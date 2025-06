Il Milan è alla continua ricerca di un centravanti che possa far fronte alle esigenze di Paulo Fonseca, insediatosi sabato, con l’arrivo a Malpensa, come neo-allenatore rossonero. Il tecnico lusitano, dopo aver visitato Milanello, insieme al suo staff, per visionare le strutture del centro sportivo ed entrare a contatto con la dirigenza e il personale del club rossonero, si presenterà in conferenza stampa, prima di cominciare la sua avventura milanese con il primo allenamento della stagione, fissato alle 17.00 di oggi lunedì 8 luglio. Un raduno al quale mancheranno numerosi top player del Milan, come Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leao e Tijjani Reijnders, tutti impegnati (tranne il numero 10 rossonero) con le semifinali di Euro 2024. Ma oltre a queste pedine, a non essere presente alla prima sessione diretta dall’ex tecnico di Roma e Lille sarà un numero 9, l’oggetto dei desideri del mercato rossonero.