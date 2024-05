​Monza, non si escludono colpi di scena per la panchina

Non si muove una foglia. Sul fronte societario e sul fronte allenatore non si registrano novità in casa. Mentre un paio di mesi fa i quotidiani aprivano con la cessione societaria del Monza a, nel giro di 60 giorni tutto si è fermato. La verità è che il gruppo del romagnolo Augustoera veramente interessato al club, ma di fatto non è stata fatta alcuna offerta scritta. Non a casa nèné tantomeno Adrianohanno voluto commentare ufficialmente le voci che davano il club ad un passo dalla cessione. Il Monza, dunque, rischia di restare in una pericolosa situazione di stallo.

Che è un po’ la stessa situazione che sta vivendo Raffaele. Il tecnico di, in questi mesi, è stato accostato a diverse panchine importanti (), ma rischia di restare senza un’offerta valida e concreta. L’unica, al momento, pare quella dei portoghesi delche non è poca roba considerando il blasone del club e il fatto che giocherà in Champions League nella prossima stagione. I lusitani non sarebbero sicuramente un salto all’indietro per l’allenatore del Monza che sperava (e che spera) in una chiamata da una squadra italiana prima di andare a fare un’esperienza all’estero. Nell’idea di calcio di, dopo l’Italia, c’è la Premier League: è stato lo stesso allenatore a rivelarlo in conferenza stampa, ma al momento non c’è nulla di concreto all’orizzonte. Ma in tutto questo occhio anche all’ipotesi clamoroso di un Palladino 3.0 in Brianza: ipotesi difficile ma alla quale sta lavorando Galliani che in questi giorni ha cominciato a mettere le basi per un rinnovo che si preannuncia difficile e complicato.

Nel caso del possibile addio di Palladino, il Monza avrebbe individuato due profili: quello di Alessandro, che in questa stagione ha fatto ottime cose salvando con anticipo la Reggiana e sfiorando anche i playoff in Serie B e Alessio, allenatore del. In questo momento, tra i tre contendenti (ci mettiamo dentro ancora Palladino) pare che il profilo di Nesta sia quello più apprezzato a Monzello e dintorni. Al centro sportivo del club stamattina ha parlato Palladino: di futuro non ha parlato, lo farà tra un paio di settimana con Adriano Galliani. Soltanto allora, con ogni probabilità, sapremo chi sarà l'allenatore del Monza.