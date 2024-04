Genoa, le pagelle di CM: Gudmundsson fa 100, per Badelj oscar alla regia

usa più le scarpe che i guantoni, visto lo scarso lavoro a cui è chiamato dagli attaccanti del Cagliari.non sempre pulitissimo negli interventi eppure raramente va in difficoltà.: districa le poche matasse che gli passano tra i piedi uscendo sempre a testa alta. Nella ripresa sfiora anche il gol con un bel colpo di testa.da una sua incursione da mezzala nasce il gol del raddoppio. Ancora una volta sa farsi apprezzare nelle due fasi: quella d'attacco, dove è sempre pericoloso, e quella difensiva, dove risulta pressoché insuperabile.

(dal 29' st: minuti nelle gambe per il giovane difensore arrivato a gennaio).: telecomanda la palla del vantaggio sulla testa di Thorsby. Spinge tanto ma è prezioso anche in copertura. Utile e generoso. E pensare che su di lui c'è ancora chi storge il naso...(dal 19' st: entra a giochi ormai chiusi ma prova ugualmente a mettersi in mostra).Gila lo manda a sorpresa in campo dal 1' per la prima volta dopo tre mesi esatti. Lui ricambia la fiducia siglando il secondo gol stagionale con uno stacco imperioso e sfiorando il replay nella ripresa. Di testa non perde mai un duello.

padrone assoluto del centrocampo. Detta legge senza la necessità di dover alzare la voce. Esce tra la meritata standing ovation del Ferraris.(dal 29' stzampata da attaccante per griffare la sua seconda rete stagionale; appoggio da fantasista per firmare il suo quinto assist. Il tutto nel mezzo della solita gara passata a recuperar palloni in quantità industriale. Giocatore clamoroso!: si scambia spesso di ruolo con Vasquez, sovrapponendosi costantemente al messicano e alternandosi con esso nella doppia fase.(dal 29' st: gioca senza un ruolo fisso, libero di svariare su tutto il campo. Mossa che mette decisamente in crisi il Cagliari che se lo vede sbucare da tutte le parti. Come nell'occasione del terzo gol, il 100° per lui tra i professionisti, il 20° in questa stagione.

(dal 33' sttorna in campo dopo un mese e mezzo e per poco non lascia il segno in due occasioni. Comunque importante averlo ritrovato).combatte e lotta alla ricerca della rete in grado di interrompere il lungo digiuno e per festeggiare al meglio il suo 25° compleanno. Ma nell'unica vera palla-gol che gli capita colpisce solo l'esterno porta. Nel finale regala un bell'assist che Vitnha non finalizza.: la testa libera di chi, da ieri, sa di aver raggiunto l'obiettivo in anticipo non inficia la voglia di vittoria dei suoi ragazzi che tornano ad esultare a Marassi due mesi dopo l'ultima volta. Il pubblico del Genoa voleva divertirsi ed è stato accontentato.