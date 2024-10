Bologna-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Un martedì diopposto, con la vittoria dei rossoneri contro il Bruges e il k.o. dei rossoblù sul campo dell’Aston Villa: sabato al Dall’Ara - metà incasso sarà destinato agli alluvionati, anche la zona vicina allo stadio è stata lambita dal disastro dei giorni scorsi -vanno a caccia di punti importanti. Gli uomini di Fonseca sono reduci da due vittorie, pur sofferte e con segnali contrastanti, mentre Italiano ha vinto solo una gara ufficiale su undici finora e il Bologna non ottiene tre punti al Dall’Ara dallo scorso 1° aprile.

Bologna-Milansabato 26 ottobre 202418.00DaznDaznSkorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. All.: ItalianoMaignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Fofana, Musah; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca

Italiano celebra il rientro in gruppo di Ferguson a sei mesi dalla rottura del crociato, ma la convocazione non è ancora sicura. Dopo la gara del Villa Park scontato il rientro di Castro in avanti, Ndoye e Orsolini dovrebbero giocare al suo fianco. A centrocampo Aebischer è ancora fuori, Fabbian e Urbanski si giocano una maglia. Nel Milan, Fonseca non ha gli squalificati Reijnders e Theo Hernandez, non recupera gli infortunati Abraham e Jovic in attacco ma dovrebbe ritrovare Calabria. Tempo di scelte per il tecnico: in difesa uno tra Gabbia, Thiaw e Pavlovic giocherà al fianco di Tomori, in mediana ballottaggio tra Musah e Loftus-Cheek e in avanti si potrebbe rivedere Pulisic al centro, con uno tra Leao e Okafor a sinistra.

