Il Monza sogna ancora l’Europa e pensa al dopo Palladino: gli scenari

“Al 100% andremo in Europa. Non so quando, ma ci andremo”. Parole e musica di Pablo, esperto difensore del Monza. L’ex, uno degli elementi con maggiore esperienza in squadra, non è uno che dice cose a caso: se Pablo, uno che ha visto la morte in faccia lo scorso anno dopo essere stato colpito nel corso di un agguato in un centro commerciale, dice una cosa del genere è perchè la pensa per davvero e perchè ci crede.D’altronde il Monza, nonostante i due ko di fila contro, è ancora lì a due passi dalla zona Europa. Il calendario metterà di fronte Pessina e compagni a(domani sera),. Sette turni per capire che fine farà questa squadra a livello di classifica, ma l’importante è crederci.

? Oggi il tecnico ha spento un po' gli entusiasmi in conferenza stampa: “Pablo si riferiva ad un futuro prossimo, non a questa stagione” ha detto l’allenatore del Monza. Che, in futuro, ha ribadito: “Parlerò a fine stagione con Adriano Galliani”. Di fatto, però, Palladino piace ad almeno tre società:(in pole),. Difficilmente il suo percorso sarà in una big, anche se da, sponda bianconera, ci hanno fatto più di un pensierino così come sulla sponda rossonera di Milano.Il Monza, intanto, non si farà trovare impreparato. Il club brianzolo aveva fatto un sondaggio per Alberto. I nomi caldi sono quelli di Alessio(già in tribuna nell’ultima sfida contro il Napoli), Alessandro. All’UPower stadium è stato avvisato anche Paulo, ma il suo nome, al momento, non sarebbe stato sondato.

E’ alquanto prematuro, ad oggi, parlare di tecnici del futuro: un po’ perché la squadra è ancora in corsa per un obiettivo storico come la qualificazione in. E un po’ perché la Società sta vivendo un momento di transizione. Vanno infatti avanti le operazioni per la possibile cessione del club brianzolo. Sulle trattative è calato il silenzio proprio perché stiamo entrando in una fase decisiva. Al momentosembra favorita all’acquisto: da parte di, da parte di Adrianoe da parte della famiglianon è stato smentita questa ipotesi, ma nemmeno le altre. Quindi non si escludono possibili sorprese…