Sono trascorsi quasi dieci anni dalla morte di Sarah. Lo ricordiamo come il delitto di, in provincia di. Accadde il 26 agosto del 2010, la ragazza aveva solamente quindici anni, e ancora oggi, a sentire quel nome, non si può fare a meno di ricordare la tragica vicenda. Sarahvenne uccisa e il cadavere fu ritrovato solo 42 giorni dopo.Il primo ad autodenunciarsi e a prendersi le responsabilità dell'assassinio fu, zio di Sarah, ma dopo sette anni, nel febbraio del 2017, la Corte Suprema di Cassazione riconobbe come colpevoli Sabrinae Cosima, la zia e la cugina di Sarah, e le condannò all'ergastolo.A Sarah Scazzi venne dedicato un libro dal titolo "Sarah, la ragazza di Avetrana", scritto da Flavia Piccini e Carmine Guzzanni a cui si ispireranno le future uscite sulla vicenda. Ad acquistare i diritti d'autore del romanzo è stata la, società di produzione che sembra aver intenzione di portare avanti due progetti: una serie tv e un documentario.La regia della serie tv è stata affidata a Pippo, mentre quella del documentario spetterà a Christiane agli scrittori del libro.Dopo questo annuncio, non sono certo mancate le critiche. C'è chi si pone contrario all'idea di trasformare questa tragica vicenda in una serie televisiva su cui guadagnare e chi invece apprezza e sostiene invece questa possibilità, consapevole che raccontare ciò che è stato è uno dei modi migliori per ricordare ed evitare che certe storie si ripetano ancora