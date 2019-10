Cambio ai vertici dei giocatori più cari del football mondiale. Già, perché in testa non c'è più Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain, rientrato da poco da un infortunio, ma Raheem Sterling, attaccante inglese del Manchester City, decisivo ieri nella vittoria sulla Dinamo Zagabria. Con un valore superiore ai 250 milioni di euro, l'ex Liverpool è il più costoso al mondo. E i top, dove sono?



Ronaldo, Messi, Neymar tutti fuori dalla top 10. Sì, secondo il CIES, Osservatorio del calcio, ci sono giocatori che al momento valgono di più dei fuoriclasse di Juve, Barcellona e Paris Saint-Germain. CR7, tra l'altro, non è neanche quello più valutato per quanto riguarda i giocatori che militano in Serie A: per il CIES, Lukaku vale di più.